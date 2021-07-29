Спортсменка потрапила в курйозну ситуацію на Олімпіаді

Канадська плавчиня Маргарет Макніл потрапила в курйозну ситуацію на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо. 21-річна спортсменка стала переможницею на 100 метрівці, але цього не зрозуміла, повідомляє Обозреватель.

Макніл має проблеми зором і без окулярів просто не змогла побачити результати запливу на табло. Навіть примружившись, канадка не зуміла розгледіти своє прізвище, пише ABC News.

Маргарет Макніл на нагородження.

Маргарет Макніл виграла заплив на 100 метрів.

Maggie MacNeil squinting at the board because she can not see without her glasses, I feel that. pic.twitter.com/gpMaoY79Yp - ????lostinhistory???? (@gothamoracle) July 26, 2021

Сама спортсменка зізналася, що почула своє прізвище, яке оголосив диктор, але не знала, яке місце вона зайняла.

"Я просто намагалася прижмуритися і подивитися, якою я прийшла. Я чула, як мене назвали, тому знала, що, мабуть, зробила щось хороше" , – сказала Макніл.

Маргарет Макніл із золотою медаллю.

Вона зрозуміла, що стала чемпіонкою Олімпіади після того, як її почали вітати суперниці, а на трибунах почали радіти інші канадські спортсмени. Кумедний момент викликав сміх у коментаторів і став вірусним в мережі.