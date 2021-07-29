В "Голосі" дали коментар щодо виходу депутатів з партії

Партія "Голос" підтримала рішення частини депутатів вийти з партії.

Про це повідомляє Telegram-канал Бабель.

За даними ЗМІ, заяву про вихід з партії написали Олександра Устінова, Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина, Соломія Бобровська та Юлія Клименко.

Зазначимо, що в партії дали коментар﻿ щодо заяв окремих депутатів про вихід з партії.

"Ми вдячні колегам за спільну роботу і з повагою ставимося до їх рішення вийти з партії, бо дійсно останні події доводять, що спільна робота з будівництва партії неможлива...".

В партії підкреслили, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами в них немає.