У рамках "Великого будівництва" з'являться 19 сучасних льодових арен

У найближчі роки в Україні з’являться 19 сучасних льодових арен у різних регіонах країни, повідомляє Деловая столица.

Їх побудують згідно з міжнародними стандартами у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомив заступник голови ОП, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація".

"Хто з нас в дитинстві не мріяв стати відомим хокеїстом або не ходив взимку потренуватися трохи у дворі в хокей, коли це було можливо. Ми започаткували новий проєкт будівництва хокейних льодових арен, в яких можна буде займатися фігурним катанням і хокеєм" , — сказав заступник голови ОП.

Будівництво вже розпочинається та увійде в активну фазу наступного 2022 року. Орієнтовна вартість проєкту – 5,4 млрд грн (з них 4,7 млрд – з державного бюджету).

Також цього року в рамках "Великого будівництва" стартував проєкт з реконструкції 100 ДЮСШ та 18 спортивних інтернатів.