Разумков вважає неправильними заяви опозиції про "знесення влади"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав поганим знаком для держави гучні заяви опозиційних політиків про "знесення влади".

Разумков вважає, що люди мають право висловлювати свою позицію, але обіцянки радикальних дій можуть принести шкоду для країни.

На питання журналіста Телеграм каналу "ПавловскійНьюз" , чи є причиною для можливих протестів осіннє підвищення тарифів, Разумков відповів негативно. На його думку, депутати вже зробили кілька кроків для згладжування соціального напруження в цій сфері: повернута вартість 90 коп. при споживанні менше 100 кіловат, а жителям будинків біля АЕС надана можливість додатково економити витрати на світло.

Нагадаємо, що про можливе "знесення" влади майбутньої осені заявляв нардеп від ОТЗЖ Ілля Ківа.