В адронному коллайдері відкрили нову форму матерії

Колаборація одного з експериментів Великого адронного коллайдера, LHCb (CERN, ЦЕРН, Європейська організація з ядерних досліджень) оголосила про відкриття нової частинки - екзотичного тетракварк, повідомляє Інтерфакс.

"Частка сильно виділяється серед побратимів і являє собою нову форму матерії. Це єдиний відомий науці двічі зачарований тетракварк, тобто, що містить відразу два зачарованих кварка, але не має в своєму складі зачарованих антикварків", - йдеться в повідомленні.

Частка має позитивний заряд (+1) і масу приблизно 3,875 ГеВ (один гігаелектронвольт - це 1 млрд електронвольт).

Відзначається, що частка є рекордсменом-довгожителем - час його життя приблизно в 10-500 разів більше частинок зі схожою масою.

Тетракварк - це екзотична елементарна частинка, Адрон, що складається з двох кварків і двох антикварків. Екзотичними тетракварк називають, тому що спочатку вважалося, що адрони можуть складатися або з пари кварк-антікварк (такий Адрон називається мезоном), або з трьох кварків (в цьому випадку Адрон називається баріонів; баріонами є, наприклад, протон або нейтрон).

"Баріонів і мезонів відомо багато, і вони добре вивчені. Однак більш 50 років тому було зроблено припущення, що існують адрони, що складаються з чотирьох і навіть п'яти кварків - тетракварк і пентакваркі. На даний момент експериментально вже виявлено 4 пентакварка і близько 20 тетракварк" , - наголошується в повідомленні.

LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) - один з детекторів Великого адронного коллайдера, всього на LHC з початку роботи коллайдера відкрито 62 нові елементарні частинки.

Кварк - фундаментальна частинка, що не спостерігається у вільному стані, але входить до складу сильно взаємодіючих частинок, таких як протони і нейтрони. Кварки є безструктурними, точковими частинками. Зачарованими називаються кварки з позитивним зарядом, рівним двом третинам елементарного електричного заряду і масою 1,25 ГеВ, вони посідають третє місце за масою серед кварків.