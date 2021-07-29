Аліна Гросу показала обличчя без макіяжу у веснянках

Українська співачка Аліна Гросу, яка разом зі своїм 37-річним коханим поїхала на відпочинок до Одеси, показала природну красу. На фото артистка з'явилася без косметики, а на обличчі в неї виднілися веснянки, повідомляє Обозреватель.

Відповідну публікацію знаменитість виклала у своєму блозі в Instagram. Вона пояснила, що натхненням для неї став новий закон, прийнятий в Норвегії. Там тепер відретушовані фотографії в соцмережах зобов'язують позначати спеціальним маркуванням.

"Як вам такий закон? Чи згодні ви з ним? І як взагалі ставитеся до фотошопу? Як на мене, в цьому безумовно є сенс, тому що підростаюче покоління і не тільки, надивившись постів з помилково "ідеальними" рисами/тілами, перестає любити і приймати себе справжнім, вірячи в ці ідеали. Всі ми – не ідеальні. Тут уже я вирішила показати вам себе справжню" , – написала Гросу у своєму пості.

Аліна Гросу показала обличчя без макіяжу. Джерело: instagram.com/alina_grosu

Шанувальники похвалили артистку за сміливість і написали їй безліч компліментів в коментарях. Ось деякі з них:

"Як принцеса", "Ви прекрасна", "У тебе, виявляється, веснянки є. Так мило", "Всі ми недосконалі... Але індивідуальні", "Дуже красива і мила", "Крута зачіска і колір волосся","Красуня! Така класна, природна, незвичайно красива".

Гросу позувала з Полянським. Джерело: instagram.com/alina_grosu