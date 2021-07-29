В МОЗ повідомили, як отримати другу дозу вакцини, якщо першу отримали за кордоном

МОЗ опублікувало план дій, як отримати другу дозу вакцини в Україні, якщо першу Ви отримали за кордоном.

Про це свідчить публікація﻿ на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України.

В першу чергу потрібно звернутися до сімейного лікаря, щоб він вніс дані про отримання першої дози в електронну систему охорони здоров’я.

Щоб це зробити, потрібно мати офіційний документ (у ньому має бути вказана назва, дата, серія, місце проведення), він повинен бути завірений тим закладом чи лікарем, який проводив вакцинацію. Крім того, документ повинен мати переклад українською в довільній формі.

Потім необхідно звернутися у найближчий пункт щеплення чи центр масової вакцинації, де доступна необхідна вам вакцина, у визначений термін після першої дози:

AstraZeneca - 12 тижнів;

Comirnaty/Pfizer - 21-28 днів;

CoronaVac/Sinovac - 14-28 днів;

Moderna - 28 днів.

В разі відмови в отриманні другої дози, МОЗ радить звернутися за номером 0 800 60 20 19.