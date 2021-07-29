Міжбанк: долар знову дешевшає
Вчорашнє зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку змінилося плавним зниженням.
Оскільки основна маса імпортерів уже купила необхідний для розрахунків обсяг валюти, не чекаючи кінця місяця, попит з самого ранку виявився досить скромний. З ранкових 26,91 на покупку до обіду опустилися до 26,862 гривень, а продавці, які спробували було вранці виставити на продаж 27,00 гривень, опустили цінник до 26,87 гривень. Спроба піти вгору виявилася невдалою, тренд на зміцнення гривні не вдалося зламати.
Аналогічним чином поводився сьогодні і готівковий валютний ринок. Вранці курс долара в обмінниках Києва знаходився на рівні 26,98 гривень, місцями намагалися продавати і по 26,99, але без особливого успіху. Оператори валютного ринку були змушені почати знижувати цінник, і до обіду долар пропонували вже по 26,94 гривень - всього на 2 копійки вище вчорашнього мінімуму, що протримався дуже недовго.
Євро на FOREX продовжив розпочате вчора зростання і до обіду піднявся до 1,1879 долара. Готівковий євро, оперативно відреагував на ситуацію на світовому валютному ринку, виріс в ціні: з самого ранку його продають по 31,88-31,91 гривень. При цьому попит на готівковий євро залишився на тому ж рівні, тобто невисоким.
Зростання цін на нафту підняло рубль до чотиритижневого максимуму: до обіду четверга він зміцнився до 73,10 рублів за долар. У Києві готівковий рубль сьогодні продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів: дешевші пропозиції сьогодні зустрічаються вкрай рідко.