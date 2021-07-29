Міжбанк: підсумки дня

Вчорашнє зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку﻿ змінилося плавним зниженням.

Оскільки основна маса імпортерів уже купила необхідний для розрахунків обсяг валюти, не чекаючи кінця місяця, попит з самого ранку виявився досить скромний. З ранкових 26,91 на покупку до обіду опустилися до 26,862 гривень, а продавці, які спробували було вранці виставити на продаж 27,00 гривень, опустили цінник до 26,87 гривень. Спроба піти вгору виявилася невдалою, тренд на зміцнення гривні не вдалося зламати.

Аналогічним чином поводився сьогодні і готівковий валютний ринок. Вранці курс долара в обмінниках Києва знаходився на рівні 26,98 гривень, місцями намагалися продавати і по 26,99, але без особливого успіху. Оператори валютного ринку були змушені почати знижувати цінник, і до обіду долар пропонували вже по 26,94 гривень - всього на 2 копійки вище вчорашнього мінімуму, що протримався дуже недовго.

Євро на FOREX продовжив розпочате вчора зростання і до обіду піднявся до 1,1879 долара. Готівковий євро, оперативно відреагував на ситуацію на світовому валютному ринку, виріс в ціні: з самого ранку його продають по 31,88-31,91 гривень. При цьому попит на готівковий євро залишився на тому ж рівні, тобто невисоким.

Зростання цін на нафту підняло рубль до чотиритижневого максимуму: до обіду четверга він зміцнився до 73,10 рублів за долар. У Києві готівковий рубль сьогодні продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів: дешевші пропозиції сьогодні зустрічаються вкрай рідко.