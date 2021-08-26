10 оптимальних гіпоалергенних порід собак

Собаки можуть бути небезпечними для алергіків, оскільки майже усі з них – носії алергенів. Втім, існують породи, які виділяють менше слини і менше линяють. Їх і кваліфікують як "гіпоалергенні", повідомляє 24 Канал.

Пропонуємо огляд 10 порід собак, які можуть стати оптимальними друзями для тих, хто має алергію. Проте варто від самого початку застерегти: абсолютно будь-яка собака все ж може викликати алергію.

Алергія на собак: як виникає і які чинники головні

Кожна собака виділяє білки: саме вони провокують алергію у людини. Ці білки містяться в слині, в частинках шкіри, в слізних і носових виділеннях, сечі тварини. У великій кількості вони чіпляються за шерсть і розносяться по усьому просторі, де перебуває собака.

Зверніть увагу! Алергія на шерсть собаки – не зовсім точна характеристика, хоча дуже поширена у мовленні. Навіть голий собака виділяє алергенні білки, які містяться у його слині.

Гіпоалергенні тварини через свої біологічні особливості викликають алергію рідше за інших. Такі собаки виробляють мінімум алергенів, які до того ж слабо поширюються.

Головні риси собак, які виділяють мінімум алергенів:

Невеликий розмір. Від цього безпосередньо залежить обсяг виділених білків і кількість вовни.

Шовковиста шерсть. Вона, на відміну від жорстких колючих голок, не розсипається навколо і не застряє в складках меблів і одягу.

Нечаста линька. Тут усе просто: що менше шерсті випадає, тим легше буде алергіку.

Спокійний характер. Чим частіше гавкає собака, тим більше слини вона поширює навколо.

Породи гіпоалергенних собак

Пудель

Пуделі не мають підшерстку, який значно линяє, тому люди набагато рідше страждають алергією на них.

До слова, порода лабрадудль була виведена саме для алергіків: це суміш лабрадора і пуделя. Він значно менше линяє і не поширює алергени, як пудель. Водночас є таким же активним і слухняним, як лабрадор.

Мальтійська болонка

Це маленькі, грайливі песики, яких вважають гіпоалергенними. Мальтійські собаки – чудові домашні тварини-супутники для тих, хто страждає легкою або помірною алергією на собак.

Китайський чубатий собака

Тільки поглянувши на нього одразу помічаєш перевагу: практична відсутність шерсті. Тіло чубатого собаки голе, а невеликі острівці шерсті є на голові, хвості і лапах.

У китайських чубатих собак мало лупи, слини та вони рідко линяють.

Бішон фрізе

Це ще один собака, якого вважають гіпоалергенним. Бішон-фрізи – це маленькі цуценята з яскравими та лагідними характерами. Оскільки їх кучеряве біле пальто утворює мало лупи, вони рідше викликають алергічні реакції.

Шолоїцквінтлі

Собаки цієї породи мають незвичну зовнішність: у них майже немає шерсті. Шолоїцквінтлі походять із Мексики, тому їхня друга назва – мексиканський голий собака. Саме через відсутність шерсті їх вважають гіпоалергенними.

Йоркширський тер'єр

Незважаючи на невеликі розміри йоркширського тер'єра, вони є ефективними собаками-охоронцями завдяки своєму захисному характеру. Шерсть у них довга, пряма і шовковиста на дотик.

Ши-тцу

Ши-тцу мають волосся замість хутра і линяють набагато менше, ніж інші породи. Таким чином, вони, як правило, рідше впливають на людей з алергією. Однак тим, хто страждає алергією на собачу слину та лупу, слід бути обережним і перш, ніж заводити її, провести "тестову зустріч".

Шнауцери

Шнауцери – це група собак, що об'єднує три породи:

мітельшнауцер;

цвергшнауцер;

ризеншнауцер.

Усі три з них вважають гіпоалергенними. Вони мають короткий, жилястий верхній і м'який підшерсток, який рідко линяє.

Португальський водяний собака

Собака великого розміру, що досить розумний і загалом доброзичливий. Їхня шерсть нагадую хутро пуделя – вона м'яка і пухнаста і, як правило, не линяє.

Басенджі

Басенджі – виведена мисливська собака, яка походить з Центральної Африки. Це дуже розумні, спортивні собаки з великою цікавістю. Вони взагалі майже не линяють, а це означає, що можуть бути підходящими для тих, хто страждає алергією на собак.

Наостанок про важливе

Людям з алергією категорично не можна нехтувати доглядом за собакою: якщо вона і гіпоалергенна, то все одно потребує вичісування і купання. Тварина має бути чистою і здоровою. До того ж дуже важливо регулярно водити її на огляди до ветеринара.

Втім, необхідно пам'ятати і про "людського лікаря": перш, ніж заводити собаку варто проконсультуватися з алергологом.