Росія не просила в України воду для Криму

Влада України може поставити гуманітарну допомогу або воду до окупованого Криму, проте ніяких запитів про це від Росії не надходило. Про це сказав міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Ліга.net.

"Росії дуже складно визнати свою слабкість... Це буде рівнозначно визнанню того, що вони прийняли неправильне рішення", – вважає він.

Міністр вважає, що канал символізує "дурість Кремля", який окупував Крим, оскільки влада РФ не зважила наслідки окупації в момент "електоральної ейфорії".