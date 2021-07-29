У Німеччині створюють невбивані автомобільні дороги

У Німеччині вирішили впровадити складну систему охолодження/опалення автомобільних доріг, яка, по ідеї, повинна зробити асфальт невбиваним. Поки вона буде працювати в тестовому режимі, але вже в майбутньому повинна широко застосовуватися на практиці, повідомляє АвтоПортал.

У «важку погоду» дороги схильні до різних негативних впливів - влітку плавляться і тріскаються через сильну спеку, взимку - розбиваються через надмірну кількість вологи. Обидва явища небезпечні і часто призводять до серйозних аварій. І часто рішення тут одне - якісний і своєчасний ремонт полотна. Однак німці вважають, що є сенс застосувати те рішення, яке буде спрямоване не на усунення наслідків, а запобігання неприємностей.

Задумка полягає в тому, що в дороги «закопувати» свого роду кондиціонери. У деяких північноєвропейських країнах вже використовуються опалювачі доріг, однак про застосування систем охолодження заговорили вперше.

За інженерної частини проект реалізовується за наступним принципом: «під» дорогу ставиться спеціальна установка-радіатор, яку потім підключають до електричного джерела живлення. Потім по всій системі пускається вода невисокої температури - вона циркулює по колу, і в залежності від погодних умов, охолоджує (влітку) або ж підігріває аcфальт (взимку). Таким чином, німці розраховують виграти подвійно. Втім, тестується і інша технологія - не на основі води.

Всього в Німеччині побудують п'ять випробувальних полів і одне контрольне поле. Довжина кожного з них складе 55 метрів. Два тестових поля будуть охолоджуватися / нагріватися водою, а три тестових поля будуть використовувати повітряну систему охолодження / нагріву (але як це буде працювати, не уточнюється).

Протягом трьох років вплив «кондиціонера» на дорожнє покриття буде перевірятися за допомогою вбудованих датчиків температури. Крім того, тепловізійні камери контролюватимуть температуру поверхні асфальту. У підсумку, «на озброєння» візьмуть ту технологію, яка виявиться більш ефективною.

Очікується, що вперше дорожні «кондиціонери» будуть застосовувати на тих ділянках, які найбільше страждають - це повороти, виходи з тунелів і ін.