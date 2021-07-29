22 липня в Києві відбувся TechFin Expert Summit 2021

22 липня в PMHub пройшла перша в Україні спеціалізована конференція для techfin-гравців та експертів, організована PaySpace Magazine та компанією Mastercard.

До TechFin Expert Summit 2021 також долучилися представники Національного банку та Міністерства цифрової трансформації. Учасники в рамках саміту обговорили важливі питання технічних інновацій фінансового ринку України, дистанційного онбордингу, юніт-економіки, транзакційного бізнесу, а також загальні проблеми діджиталізації.

Директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін окреслив основні новації, які стануть реальністю після того, як закон про платіжні послуги набере чинності. Також він розповів про те, якими учасниками збагатиться ринок, про переваги, які отримають гравці, про ймовірні ризики, зокрема при використанні відкритих API. Аби уникнути конкуренції форматами, витрат ресурсів, НБУ бере на себе ініціативу з розробки спільно з бізнесом єдиного набору АРІ.

Більш детально про можливості та складнощі, пов’язані з впровадженням закону про платіжні послуги, експерти говорили на тематичній панельній дискусії. Зокрема, за їх прогнозами, на платіжному ринку України з’явиться близько 200 нових учасників. При цьому конкуренція підвищиться не лише між банками й небанками, а й між локальними й закордонними гравцями.

Юрій Батхін, віцепрезидент із розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові, розповів про очікування користувачів нової платіжної екосистеми. Зокрема, за його словами, споживач потребує повної інформації про транзакції, адже це допоможе у вирішенні потенційних спірних питань з торговцями. На задоволення цієї потреби і націлена нова технологія, яка буде запроваджена Mastercard до жовтня наступного року.

На другій панельній дискусії учасники обговорювали фактори, які визначають розвиток галузі. У тренді – криптогаманці, one-click payment та скоринг на базі ШІ. Постійне технологічне вдосконалення гравців - ось що визначатиме майбутнє фінтеху, на думку експертів.

Генеральний партнер саміту – компанія Mastercard

Титульний партнер: Leogaming

Techfin-партнер: компанія Masspay

Технологічний партнер: Parimatch Tech

Партнери: PMHUB, Neofin, “Ріж платіж”, CARTSYS LLC

Саміт пройшов за підтримки галузевих асоціацій: UAFIC, ЄМА, ВАФК.

Медіапартнери TechFin Expert Summit 2021: Ukrainian Fintech Hub, портал “Курс України“, EVO Business, журнал Фуете, Prostobank.ua.