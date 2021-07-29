Названо головні помилки в літніх образах
Стилістка і блогерка Самаль розповіла про найпоширеніші помилки в літніх образах. Серед них – зимова сумка, мікрошорти в місті, силіконові бретельки і перебір з кольорами в луці, повідомляє Обозреватель.
За словами експертки, краще поєднувати літні образи з гармонійною сумкою чорного кольору. Відповідний пост Самаль опублікувала на сторінці в Instagram.
- Зимова сумка в літньому образі
Важка, темна сумка виглядає дуже важко в легкому літньому образі. Літні сумки можуть бути чорними, але вони повинні бути більш акуратними і підходити під ваш лук. А для легкого вбрання краще обирати світліші тони.
- Все й одразу
Коли в образі занадто багато всього, він виглядає негармонійно: поєднання принтів, аксесуари, взуття з тваринним принтом, яскрава сумка і ремінь – є несмаком. Акцентні речі в луці краще розбавляти з простими і базовими.
- Мікрошорти в місті
Незважаючи на те, що ультракороткі шорти є одним з трендів, вони абсолютно недоречні в місті. Краще обирати довжину, яка прикриває сідниці і має більш вільний крій.
- Екстремальне міні і каблук
Те ж саме можна сказати про мініспідниці в поєднанні з високим каблуком. У такій екстремально короткій довжині міні неможливо комфортно рухатися, ходити і сидіти.
- Біле під біле
Часта помилка – вибір білого бюстгальтера з білим верхом – блузою, сорочкою, футболкою, топом з тонкої або напівпрозорої тканини, така білизна сильно виділяється, весь акцент іде на неї. Краще обрати тілесний – він більш непомітний, але важливо звертати увагу на його відповідність вашому кольору шкіри, щоб вони максимально збігалися.
- Силіконові бретельки
Прозорі силіконові бретельки зіпсують будь-який образ. Їх чудово видно і це виглядає неестетично. Використовуйте бандо, ліфи зі знімними бретелями або силіконові чашечки.