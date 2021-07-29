Названо головні помилки в літніх образах

Стилістка і блогерка Самаль розповіла про найпоширеніші помилки в літніх образах. Серед них – зимова сумка, мікрошорти в місті, силіконові бретельки і перебір з кольорами в луці, повідомляє Обозреватель.

За словами експертки, краще поєднувати літні образи з гармонійною сумкою чорного кольору. Відповідний пост Самаль опублікувала на сторінці в Instagram.

Зимова сумка в літньому образі

Важка, темна сумка виглядає дуже важко в легкому літньому образі. Літні сумки можуть бути чорними, але вони повинні бути більш акуратними і підходити під ваш лук. А для легкого вбрання краще обирати світліші тони.

Зимова сумка в літньому образі. Джерело: instagram.com/streetstyle_looks_

Краще обирайте чорні сумки. Джерело: instagram.com/streetstyle_looks_

Все й одразу

Коли в образі занадто багато всього, він виглядає негармонійно: поєднання принтів, аксесуари, взуття з тваринним принтом, яскрава сумка і ремінь – є несмаком. Акцентні речі в луці краще розбавляти з простими і базовими.

Коли в образі занадто багато всього, він виглядає не гармонійним. Джерело: instagram.com/streetstyle_looks_

Часта помилка – перебір з принтами. Джерело: instagram.com/streetstyle_looks_

Мікрошорти в місті

Незважаючи на те, що ультракороткі шорти є одним з трендів, вони абсолютно недоречні в місті. Краще обирати довжину, яка прикриває сідниці і має більш вільний крій.

Мікрошорти в місті. Джерело: instagram.com/streetstyle_looks_

Екстремальне міні і каблук

Те ж саме можна сказати про мініспідниці в поєднанні з високим каблуком. У такій екстремально короткій довжині міні неможливо комфортно рухатися, ходити і сидіти.

Екстремальне міні і каблук. Джерело: instagram.com/streetstyle_looks_

Біле під біле

Часта помилка – вибір білого бюстгальтера з білим верхом – блузою, сорочкою, футболкою, топом з тонкої або напівпрозорої тканини, така білизна сильно виділяється, весь акцент іде на неї. Краще обрати тілесний – він більш непомітний, але важливо звертати увагу на його відповідність вашому кольору шкіри, щоб вони максимально збігалися.

Часта помилка – вибір білого бюстгальтера під білим верхом. Джерело: instagram.com/streetstyle_looks_

Силіконові бретельки

Прозорі силіконові бретельки зіпсують будь-який образ. Їх чудово видно і це виглядає неестетично. Використовуйте бандо, ліфи зі знімними бретелями або силіконові чашечки.