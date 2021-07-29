Молдова відкликала посла у Росії через секс-скандал

Посол Молдови в Росії Володимир Головатюк відкликаний у Кишинів на невизначений термін для консультацій та оцінки діяльності дипломатичної місії. Також буде оцінено аспекти його поведінки, повідомляє Лівий берег.

За даними молдавських ЗМІ, Головатюк виявився до скандалу сексуального характеру. При цьому в МЗС Молдови заявили, що утримаються від коментарів до роз'яснення всіх обставин.

За даними Enews.md, інцидент за участю посла і однієї зі співробітниць дипмісії у Москві стався три тижні тому. Жінка заявила, що посол під вигаданим приводом запросив її у свою квартиру, де і постав перед нею "оголеним і сексуально збудженим". Жінка, ім'я якої не називають, розповіла, що посол намагався її обійняти, але вона зуміла втекти.

Жінка також зазначила, що отримала психологічну травму і потребує допомоги лікаря.

У свою чергу Головатюк пояснив виданню, що виїхав до Кишинева, оскільки в нього почалася відпустка, а повідомлення про свою причетність до секс-скандалу коментувати відмовився.

Головатюка було призначено послом Молдови в Росії 16 грудня 2020 року. Раніше він був депутатом парламенту від Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ), очолював комісію з питань бюджету та фінансів, а до обрання був директором Інституту модернізації Молдови, головою Національного бюро статистики.