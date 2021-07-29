В ЄС заявили, що хочуть налагодити відносини з РФ

Верховний представник ЄС із закордонних справ Хосеп Боррель заявив, що в Євросоюзі продовжать "шукати шляхи порозуміння" з Росією по "потрібним" питанням незважаючи на найгірші за останні роки відносини, повідомляє Depo.ua.

Зокрема, зазначається, що Росія має багато ядерного озброєння і "нетрадиційні нові технології, які вона без особливих коливань використовує".

"Ми повинні шукати шляхи порозуміння з Росією з питань, в яких вона нам потрібна - Арктика, енергетика ...З Росією у нас повинна бути стратегія ненападу і відмови від шкідливих ініціатив, а також угоди з необхідних питань", - пояснив позицію ЄС глава дипломатії.

Боррель додав, що "на кордонах України майже щодня гинуть військові" і "існує прихований стан війни, який породжує велику напруженість і викликає серйозну заклопотаність у деяких європейських країнах".