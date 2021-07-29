В ЄС заявили, що хочуть налагодити відносини з РФ
Верховний представник ЄС із закордонних справ Хосеп Боррель заявив, що в Євросоюзі продовжать "шукати шляхи порозуміння" з Росією по "потрібним" питанням незважаючи на найгірші за останні роки відносини, повідомляє Depo.ua.
Зокрема, зазначається, що Росія має багато ядерного озброєння і
"нетрадиційні нові технології, які вона без особливих коливань використовує".
"Ми повинні шукати шляхи порозуміння з Росією з питань, в яких вона нам потрібна - Арктика, енергетика ...З Росією у нас повинна бути стратегія ненападу і відмови від шкідливих ініціатив, а також угоди з необхідних питань", - пояснив позицію ЄС глава дипломатії.
Боррель додав, що
"на кордонах України майже щодня гинуть військові" і
"існує прихований стан війни, який породжує велику напруженість і викликає серйозну заклопотаність у деяких європейських країнах".
Дипломат привітав наміри канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона налагодити діалог з російським лідером Володимиром Путіним,
"але те, як вони піднесли цю ідею, призвело до провалу ініціативи". У той же час сам Боррель не впевнений, що ідея саміту представників 27 країн ЄС разом з Путіним є задовільним варіантом.