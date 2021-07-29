Літо може стати найнебезпечнішим порою року

Через загострення проблеми зміни клімату людям доведеться остерігатися літа. Пора року, яку раніше вважали найсвітлішою, теплою і затишною, тепер настає з тривогою про стан здоров'я людей. Літній сезон скоро перестане асоціюватися з атмосферою свята, радості і відпочинку, повідомляє Дзеркало тижня.

Як пише The Guardian, на цьому тижні вперше в Великобританії метеорологічне управління видало рекомендації по надзвичайну спеку. Попередження було дуже стриманим, в «британському стилі».

Управління закликало до запобіжних заходів для захисту від шкідливих наслідків для здоров'я, особливо це стосується вразливих груп населення, оголосило попередження про тиск на водні ресурси, про потенційних відключення електроенергії і ймовірності затримки транспорту через екстремальну спеку. З огляду на те, що протягом декількох днів температури в Британії були лише трохи вище 30 ° C, це може бути перебільшенням ризику для людей, що живуть в набагато більш жарких регіонах світу, але це частина нової глобальної розмови про зміну клімату та пори року в період глобального потепління.

У «центральних» широтах північної півкулі, де проживає велика частина людської популяції, червень, липень і серпень до недавнього часу були сезоном радості, відпочинку та святкування. Це період, коли люди беруть відпустки, влаштовують весілля, проводять Олімпійські ігри та інші масові заходи. Газети і журнали вже давно заповнюють свої сторінки зображеннями дітей, які їдять морозиво, відпочиваючи на пляжі. Депресія не асоціюється з літом. Радіостанції наповнюють ефір енергійними сезонними хітами.

Але недавно тривожна нота бурхливої екстремальної погоди, яка побила рекорди спеки і опадів, а також вбила сотні людей, показала, що літо вже не буде таким, як завжди. Саме цього літа загострилася «агресія» кліматичної кризи майже по всьому світу.

Три тижні тому смертельна спека на північному заході Америки побила рекорд температури. У Канаді також були побиті температурні рекорди. Аномальна спека забрала не менше 500 життів в Британській Колумбії і американських штатах Орегон і Вашингтон. А недавно руйнівні потопи перетворили вулиці на річки і змусили людей ховатися від негоди в Німеччині, Польщі, Нідерландах, Чехії та Великобританії.

Теплові температурні рекорди були встановлені в Туреччині, Фінляндії, Естонії та інших регіонах, тоді як лісові пожежі в Сибіру та Північній Америці продовжують бушувати, наповнюючи небо токсичним димом і відправляючи вуглецеві шлейфи в атмосферу.

Вчені-кліматологи давно прогнозують, що екстремальна погода стане більш інтенсивною і частою внаслідок парникових газів, промисловості, вирубки лісів та інших видів діяльності людини. Рекорди аномальної спеки і рівня опадів вже встановлюються частіше, особливо влітку. Це час року, коли глобальне потепління віддаляє жителів помірного клімату далі від зони комфорту на невизначені кліматичні території, адаптація буде великою проблемою.

Наприклад, британці та інші «північні народи» історично звикли до нестачі сонячного світла, але в жарких регіонах місцеві жителі навчилися остерігатися сонця, залишатися в приміщенні, захищати шкіру і працювати вранці і ввечері, коли спека не досягає «екстремального рівня».

Вчений Річард Беттс сказав, що жителі Великобританії скоро будуть робити як жителі Австралії, які характеризують жарку сонячну погоду як «жахливу», а не «прекрасну».

«Я думаю, що погляд на літо цілком може змінитися. Я не здивуюся, якщо б люди почали міняти погляд на спекотну погоду, усвідомлюючи її небезпека. Я все ще насолоджуюся теплою сонячною погодою, але я більше не люблю її, і намагаюся захистити себе і свою сім'ю від спеки, а також обережно ставлюся до ризиків пожежі», - сказав він.

Пори року вже почали міняти свої часові межі, це також порушувати сільськогосподарське виробництво і життєвий цикл рослин, комах, птахів та інших видів, від яких залежить виживання людей. Пересушування грунту, зміна структури вологи в повітрі і посилення посухи - все це негативно впливає на людей.

У США сезон літніх пожеж збільшується і поглиблюється з підвищенням температури, після зими сніг тане раніше, а ґрунти і рослинність пересихають. За кожним підвищенням температури на 1 градус існує на 20% більше шансів на початок пожеж, повідомляє Центр кліматичних наук UCLA. Вчений Алекс Холл раніше прогнозував збільшення пожеж на 64% -77% в південній Каліфорнії в середині століття, але зараз він підозрює, що загроза насправді може бути більше.

«Каліфорнія і райони США були раєм для багатьох. Але останнім часом ми живемо по кошмарним сценарієм інтенсивної спеки, пожеж і забрудненого повітря. З огляду на те, що цей рік приносить чергове літо пожеж, такі аномальні явища починають здаватися нормою. Я вважаю, що це змінює уявлення про регіон», - сказав Алекс Холл.

Вплив аномальної погоди на психічне здоров'я залишається недостатньо вивченим. Професор Девід Айзенман вивчав ймовірний вплив тривалого сезону пожеж на людей, які потрапляють «під купол» диму.

«Якщо пожежі трапляються рідко, більшість людей стійкі, але якщо це відбувається протягом декількох місяців щороку, це вже інша історія. І місяці проведені під куполом диму можуть стати звичним явищем. Навіть якщо припустити, що люди в безпеці фізично, це соціальна ізоляція. Радість, яку колись приносило літо, стає все більш віддаленою», - сказав він.

Спокій можна знайти в формі оновленої інфраструктури. Крім підвищення рівня захисту від повені, лікарням і будинкам догляду потрібно більше кондиціонерів; містам потрібно більше парків, дороги доведеться проектувати так, щоб вони не «танули» в спеку.

Вчені говорять, що нові будівлі і громадські приміщення не повинні проектуватися на основі минулих даних про погоду, оскільки це вже не є орієнтиром.