У Чехії пропонують ввести додаткову відпустку для вакцинованих

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш запропонував надати два додаткові дні оплачуваної відпустки всім працівникам, які вакцинувалися від коронавірусу. Зокрема, для працівників державної адміністрації, Міністерства, вчителів чи поліцейських, повідомляє РБК-Украина.

За словами прем'єра, уряд хоче мотивувати жителів країни до вакцинації, для чого нещодавно ввів призи та конкурси для людей, які прищеплюються в нових центрах вакцинації великих містах, де більше не потрібна реєстрація.

Уряд закликає всіх глав міністерств надати два вихідних всім працівникам, які покажуть сертифікат COVID-19. Сюди входитимуть всі, хто був щеплений з січня.