Укрнафта скоротила видобуток нафти і газу

"Укрнафта" в січні-червні здобула 739,3 тис. тонн нафти і конденсату і 542,1 млн куб. м газу, що перевищує затверджений виробничий план на 3,3% і 7,9% відповідно. Однак це на 23,7 тис. тонн нафти і конденсату, а також на 42,9 млн куб. м газу менше, ніж за аналогічний період 2020 року, повідомляє БiзнесЦензор.

Однак, з початку року в "Укрнафті" спостерігається зростання середньодобового видобутку нафти і конденсату, заявили в прес-службі компанії.

У червні відповідний показник склав 4,17 тис. тонн, що на 4,6% більше в порівнянні з січнем і на 0,5% більше в порівнянні з травнем 2021 року. Середньодобовий видобуток природного газу в червні досягла 3,15 млн куб. м, що перевищує аналогічні показники січня на 7,1% і травня - на 3,9%.

"Укрнафті" вдалося досягти збільшення середньодобового видобутку завдяки підвищенню операційної ефективності при роботі на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання.

Відзначається, що за півроку компанія завершила капітальний ремонт на 76 свердловинах, вивела з бездіяльності 42 свердловини, провела 13 операцій інтенсифікації (в тому числі три операції гідророзриву) і виконала три операції за допомогою колтюбингової установки без бригади ВРХ.

Також за рахунок проведення організаційно-технічних заходів вдалося додатково отримати 61,3 тис. тонн нафти і конденсату і 32,9 млн куб. м природного газу.