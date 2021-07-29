Зеленський позбавив держстипендій трьох олімпійців

Президент України Володимир Зеленський відновив виплату державних стипендій олімпійським чемпіонам Георгію Погосову та Інні Фроловій, виплати яким було припинено указом президента в 2014 році в першому випадку і Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту у 2009 році відповідно, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний указ №332/2021 від 28 липня розміщено на сайті глави держави в четвер.

Тим самим указом позбавлено державних стипендій, призначених у 2013-15 роках, олімпійських призерів Наталію Давидову, Ольгу Коробку та Олексія Торохтія, які рішенням Міжнародного олімпійського комітету були позбавлені своїх нагород через застосування допінгу.

Указ набуває чинності в день публікації.

Погосов, радянський та український фехтувальник, завоював золоту олімпійську медаль і звання олімпійського чемпіона на Олімпіаді в Барселоні (1992 рік) у фехтуванні на шаблях, виступаючи в складі Об'єднаної команди. На Олімпіаді в Сеулі (1998 рік), виступаючи за команду СРСР, він отримав срібні нагороди.

Фролова здобула срібні олімпійські медалі в складі четвірки збірної СРСР з академічного веслування в Сеулі (1998 рік) і в складі четвірки збірної України на Олімпіаді в Атланті (1996 рік).

Українські важкоатлетки Давидова і Коробка завоювали бронзову та срібну медалі на літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні та були позбавлені нагород у 2016 році через позитивні допінг-проби.

Важкоатлет Торохтій став чемпіоном Олімпійських ігор у Лондоні (2012) у ваговій категорії до 105 кг, але був позбавлений нагороди в 2019 році після публікації результатів повторної перевірки його допінг-проби, взятої на Олімпіаді 2012 року.