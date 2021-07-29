Зеленський позбавив держстипендій трьох олімпійців

Зеленський позбавив держстипендій трьох олімпійців

Президент України Володимир Зеленський відновив виплату державних стипендій олімпійським чемпіонам Георгію Погосову та Інні Фроловій, виплати яким було припинено указом президента в 2014 році в першому випадку і Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту у 2009 році відповідно, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний указ №332/2021 від 28 липня розміщено на сайті глави держави в четвер.

Тим самим указом позбавлено державних стипендій, призначених у 2013-15 роках, олімпійських призерів Наталію Давидову, Ольгу Коробку та Олексія Торохтія, які рішенням Міжнародного олімпійського комітету були позбавлені своїх нагород через застосування допінгу.

Указ набуває чинності в день публікації.

Погосов, радянський та український фехтувальник, завоював золоту олімпійську медаль і звання олімпійського чемпіона на Олімпіаді в Барселоні (1992 рік) у фехтуванні на шаблях, виступаючи в складі Об'єднаної команди. На Олімпіаді в Сеулі (1998 рік), виступаючи за команду СРСР, він отримав срібні нагороди.

Фролова здобула срібні олімпійські медалі в складі четвірки збірної СРСР з академічного веслування в Сеулі (1998 рік) і в складі четвірки збірної України на Олімпіаді в Атланті (1996 рік).

Українські важкоатлетки Давидова і Коробка завоювали бронзову та срібну медалі на літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні та були позбавлені нагород у 2016 році через позитивні допінг-проби.

Важкоатлет Торохтій став чемпіоном Олімпійських ігор у Лондоні (2012) у ваговій категорії до 105 кг, але був позбавлений нагороди в 2019 році після публікації результатів повторної перевірки його допінг-проби, взятої на Олімпіаді 2012 року.

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