У "ЄС" вимагають забезпечити присутність прокурорів на суді над генералом Павловським

Співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов заявив, що його колеги по фракції вимагають у Генерального прокурора Ірини Венедіктової терміново забезпечити присутність прокурорів на судовому засіданні зі зміни запобіжного заходу герою оборони Маріуполя, колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському, повідомляє Букви.

"Зараз відбувається ще одне підтвердження, що значна частина українських судів сьогодні керується, на мою думку, телефонними дзвінками з Офісу президента. І не виключаю, що з кабінету самого Зеленського. Сьогодні судді відклали засідання на місяць, якщо я не помиляюся причина – відпустка суддів. Тобто людина має сидіти в СІЗО, над нею знущаються ще місяць, і через відсутність прокурорів. Хоча це не є юридичною підставою для непроведення засідання”, – повідомив Герасимов.

"Сьогодні прокурори були в суді і втекли, бо якщо уважно почитати справу юридично вивірено і без телефонних дзвінків з Банкової, то ви побачите, що там немає нічого", – додав він.

"Тому народні депутати від "Європейської Солідарності" виїжджають до генерального прокурора, щоб терміново доставити прокурорів, які сьогодні втекли з суду, але були тут. Щоб людина не була знову під знущаннями і катуваннями", – зазначив Герасимов.

Народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко зазначив, що в чесному судовому засідання рішення про зміну запобіжного заходу було б ухвалено одразу.