Названо автомобілі, які найчастіше потрапляють в ДТП

Однією з найважливіших цілей при розгляді питання щодо придбання вживаного автомобіля є з’ясування того, чи потрапляв він в аварію. Після пошкодження кузова його жорсткість послаблюється, що робить подальші аварії більш небезпечними. Лише маленький відсоток водіїв вкладає гроші в належний ремонт кузова після аварії. Найчастіше ремонт є дешевим та неякісним, єдина мета якого – продаж автомобіля, повідомляє Обозреватель.

Аналітики carVertical провели дослідження, та з’ясували, автомобілі яких брендів частіше потрапляють у ДТП. Дослідження базується на звітах про історію автомобілів, створених клієнтами за допомогою платформи carVertical. Данні були отримані за період з червня 2020 року по червень 2021 року у 17 країнах Європи. За цей час проаналізовано майже 1 млн звітів про історію автомобілів.

Топ-5 автомобілів, які частіше потрапляють у ДТП

Як показує дослідження, Lexus займає перше місце. Автомобілі цієї марки надійні, але потужні, тому водії часто завищують свої навички, що може закінчитися аварією. Те саме стосується автомобілів Jaguar та BMW. Наприклад, спортивний BMW 3-ї серії та Jaguar XF – відносно дешеві машини для свого класу, але для деяких вони занадто маневрені.

Друге місце посідає Subaru, демонструючи, що навіть повнопривідні системи не завжди можуть захистити від складних ситуацій. Ті, хто купує Subaru, зазвичай кочують за містом. Складні системи повного приводу (AWD) здатні впоратися практично з будь-якими проблемами, але досить часто у водіїв виникають проблеми.

А ще є Dacia – одна з найбільш доступних в Европі. Під цим брендом виробляються машини для тих, хто приділяє пріоритетну увагу бюджету. Через доступність, Dacia часто використовують як "робочих коней", тому ДТП можуть трапитись через відсутність належного догляду.

Топ-5 автомобілів, які частіше потрапляють у ДТП. Джерело: carvertical.com

Топ-5 автомобілів, які майже не потрапляють у ДТП

Ці результати показують, що привабливість марки та характеристики автомобіля впливають на ймовірність потрапити в аварію. Наприклад, FIAT виробляє лише компактні машини. Марки Citroen та Peugeot в основному пропонують недорогі автомобілі з двигунами потужністю близько 74-110 кВт. Такі характеристики рідко задовольняють потреби тих, хто прагне до більш швидкого прискорення і перевищення обмежень швидкості.

Топ-5 автомобілів, які майже не потрапляють у ДТП. Джерело: carvertical.com

10 країн з найбільшим відсотком пошкоджених автомобілів

Під час дослідження були також проаналізовані звіти про історію автомобілів з різних європейських країн. Результати, наведені у таблиці нижче, демонструють, у яких країнах відсоток пошкоджених автомобілів є найвищим.