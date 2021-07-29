Стеження за послом США в Україні: встановлено підтверджуючі факти

Печерський районний суд міста Києва продовжив до кінця поточного року терміни розслідування справи про стеження за колишнім послом Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович. Національна поліція виявила дані, які можуть підтвердити факт злочину, повідомляє РБК-Україна.

Зазначено, що терміни слідства, яке веде Головне слідче управління Нацполу, завершувалися 16 липня. За час розслідування поліція встигла допитати як свідків депутата Верховної Ради Олександра Дубинського та головного редактора програми "Слідство.Інфо" Анну Бабинець.

Крім того, в ході радіотехнічної розвідки території біля посольства США в Києві поліцією були зафіксовані "можливі факти стеження, які підлягають подальшій перевірці".

Надалі правоохоронці мають намір направити в США запит про міжнародну правову допомогу, а саме про допит осіб, яким відомі дані про стеження за Йованович.

Поліція просила суд продовжити слідство ще на рік - до середини липня 2022 року, але суддя Олена Бусик вирішила, що для завершення кримінального провадження достатньо продовжити його терміни тільки на 5 місяців - до 16 грудня поточного року.

Рішення оскарженню не підлягає.

Зазначимо, Марі Йованович з 2 серпня 2016 року по 20 травня 2019 року була послом США в Україні.

Нагадаємо, в січні минулого року Міністерство внутрішніх справ України заявило про відкритті кримінальної справи про можливий незаконний збір інформації про колишнього посла США Марі Йованович.

Тоді ж інформацію про стеження підтвердив американський бізнесмен і близький соратник адвоката Трампа Лев Парнас.

Йдеться про листування, яке адвокат Парнаса Джозеф Бонді передав разом з фотографіями та іншими матеріалами демократам в спецкомітет з розвідки Палати Представників Конгресу США.

Автор: Олег Черниш