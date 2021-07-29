Sony продала 10 мільйонів PlayStation 5

Sony відзвітувала про продажі десятимільйонної консолі нового покоління, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією компанії, з моменту появи PlayStation 5 у продажу було реалізовано понад 10 мільйонів приставок. У квітні Sony відзвітувала, що продала 7,8 мільйона консолей нового покоління. За оцінкою журналістів, з продажу PS5 випереджає приставку минулого покоління PS4, що робить її найбільш продаваною консоллю Sony в історії.

Представники компанії відзначили, що поширення PlayStation 5 стримують проблеми з дефіцитом компонентів, необхідних для виробництва приставки.

"Хоча PS5 досягла більшого числа користувачів швидше, ніж будь-яка з наших попередніх консолей, нам ще належить багато роботи, оскільки попит на PS5 продовжує випереджати пропозицію" , - зауважив президент і генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Конкуренти Sony з ігрового підрозділу Microsoft не діляться даними про продажі свого флагманського продукту. Глава компанії Сатья Наделла зауважив лише, що приставки Xbox Series X/S стали найбільш продаваними консолями бренду. За оцінкою незалежного експерта Даніеля Ахмада, з моменту запуску продуктів Xbox Series в продаж Microsoft реалізувала близько 6,5 мільйона приставок.

Конкуренти з Microsoft продали за той же період 5,9 мільйона приставок Xbox Series X/S.