У Дніпрі створили унікальний електробайк

Житель Дніпра Чен Кім розробив економний електробайк. Легкий і динамічний, він здатний подолати без зупинки до 320 км, повідомляє Обозреватель.

Як виглядає інноваційний мотоцикл, розповіли журналісти програми "Джедаї" на каналі 2+2. Надихала автора на створення моделі думка про свободу пересування. В одному транспортному засобі йому вдалося поєднати екологічність, стильний зовнішній вигляд та великий запас ходу. На розробку та споруду електробайка пішло 9 місяців.

Електробайк здатний долати без зупинки до 320 км. Джерело: ДжеДАІ

"Перше завдання, яке я поставив перед собою, можливість здійснювати на мотоциклі щоденні подорожі, не піклуючись про підзарядку та відстань. Це був шлях проб та помилок, але в результаті з'явилася дійсно унікальна двоколісний машина" , – розповідає Чен Кім.

Чен Кім та його електробайк. Джерело: ДжеДАІ

Зручне сидіння, круїз-контроль та невелика вага мотоцикла (125 кг), дозволяють дуже легко їм керувати. Незважаючи на значний запас енергії, батарея вийшла компактною, що дозволило встановити її під сидінням водія. Над заднім колесом розміщена система охолодження двигуна.

Батарея вийшла досить компактною, що дозволило встановити її прямо під сидінням водієм. Джерело: ДжеДАІ

Але найголовніше, що при повністю зарядженій батареї дітище Чена Кіма здатне подолати 320 км, а максимальна швидкість досягає 105 км/год. Винахіднику мотоцикл на електротязі обійшовся приблизно у $5 тисяч, але, безсумнівно, з такими характеристиками він повинен швидко окупитися, тому що поїздка на 300 км обійдеться менш ніж у 20 гривень.