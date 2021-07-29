Дощі йдуть на південний схід: де за прогнозом вигляне сонце 30 липня

З основної частини України підуть дощі. Вони залишаться тільки в деяких областях центру й півночі, але зате перейдуть на схід і частково на південь країни. У решті регіонів знову настане сонячна погода . Практично по всій Україні трохи потеплішає, а на півдні – навпаки, спаде спека.

Отже, у п'ятницю, 30 липня, у більшості західних, центральних, східних областей та на півночі країни очікується температура повітря 27-30°С удень і від 15 до 20°С уночі. У той же час, на Закарпатті, у Дніпропетровській, Луганській областях і в Криму очікується 29-31°С удень і від 15 до 22°С уночі. На півдні буде найбільш жарко, але вдень температура трохи спаде, у порівнянні зі вчора - буде близько 30-33°С, уночі - 20-23°С.

Дощі та грози покинули захід, майже весь центр країни та частково північ. У той же час, вони перейдуть на схід і на південь, окрім Одеської області. Тривають дощі й у Сумській, Полтавській і Дніпропетровській областях. На решту території повернеться сонце та невелика хмарність.

На півночі частково буде вкрай вітряно - 11-14 км/год у середньому, у Чернігівській області можливі шквали до 22 км/год. На сході, у центрі й на півдні країни середня швидкість вітру становитиме 7-14 км/год, місцями до 18 км/год. На заході - 4-11 км/год у середньому, місцями також можливий вітер до 18 км/год. І в Криму традиційно буде найменш вітряно - близько 4-7 км/год у середньому.

30 липня вдень у південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях очікуються грози. В окремих районах можливі град і шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий). 30 липня в східних, Сумській, Полтавській, Одеській, Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві 30 липня очікується температура від 20 до 29°С протягом дня, сильний вітер 11-18 км/год і легка хмарність.