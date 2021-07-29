Єрмак очолив Конгрес місцевих і регіональних влад
Керівника Офісу президента Андрія Єрмака обрали головою президії Конгресу місцевих і регіональних влад.
Це сталося на спільному засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад та Національної ради реформ 29 липня в Києві.
"Ми реалізували право президії Конгресу обрати голову. Вітаю вас, Андрію Борисовичу", - заявив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
Обрання Єрмака зустріли оплесками.
Після цього він взяв слово. Єрмак подякував за довіру і висловив надію, що виконає всі завдання, які перед ними ставить президент, і що конгрес досягне тих цілей, які були визначені з початку його роботи.