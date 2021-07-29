В Україні ще є шанси в боротьбі з СП-2 - глава оператора ГТС

Боротьба України з російським газопроводом Північний потік-2 продовжуватиметься, попри домовленість Берліна та Вашингтона. Найбільшим союзником України зараз є Конгрес США, повідомляє Новое время.

Про це заявив директор компанії-оператора газотранспортної системи (ГТС) України Сергій Макогон.

Він відзначив, що під спільною заявою Міністерства закордонних справ ФРН та Держдепу США немає жодних підписів, тому вона є скоріше декларацією, ніж угодою.

"Наскільки я розумію, було окреслено напрямки майбутньої співпраці, майбутніх перемовин щодо продовження транзиту та щодо запуску Північного потоку-2. Тому я вважаю, що у нас ще є дуже великі шанси боротися за збереження транзиту і проти Північного потоку-2" , — заявив Макогон.

Директор оператора ГТС додав, що після добудови газопроводу його ще потрібно сертифікувати.