В Україні ще є шанси в боротьбі з СП-2 - глава оператора ГТС
Боротьба України з російським газопроводом Північний потік-2 продовжуватиметься, попри домовленість Берліна та Вашингтона. Найбільшим союзником України зараз є Конгрес США, повідомляє Новое время.
Про це заявив директор компанії-оператора газотранспортної системи (ГТС) України Сергій Макогон.
Він відзначив, що під спільною заявою Міністерства закордонних справ ФРН та Держдепу США немає жодних підписів, тому вона є скоріше декларацією, ніж угодою.
"Наскільки я розумію, було окреслено напрямки майбутньої співпраці, майбутніх перемовин щодо продовження транзиту та щодо запуску Північного потоку-2. Тому я вважаю, що у нас ще є дуже великі шанси боротися за збереження транзиту і проти Північного потоку-2", — заявив Макогон.
Директор оператора ГТС додав, що після добудови газопроводу його ще потрібно сертифікувати.
"А сертифікація вимагає виконання дуже жорстких норм європейського енергетичного законодавства, Третього енергетичного пакета, який передбачає насамперед вільний доступ інших сторін до цього газогону. Він також передбачає додаткові обмеження для компанії-оператора цього газогону, тому ми будемо спостерігати за сертифікацією, і не тільки ми. Є підтримка з боку Польщі, Європейської комісії, яка теж завжди виступала проти будівництва цього газопроводу", — пояснив він.