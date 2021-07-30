В Україні знайшли знайшли чергову "капсулу часу"

У Харкові знайдена "капсула часу" з 80-х років минулого століття, повідомляє Обозреватель.

"Москвич-412" без малого 40 років простояв у гаражі, зберігшись до наших днів майже в ідеальному стані.

Автомобіль зберігся в ідеальному стані. Джерело: ДжеДАІ

Про унікальну знахідку розповіли журналісти програми "Джедаї" на каналі 2 + 2. Харків'янин Максим успадкував від дідуся справжній раритет – зовсім новенький "Москвич-412", випущений заводом в Іжевську у 1983 році. Практично все своє життя цей автомобіль провів у гаражі.

Автомобіль виготовили в Іжевську у 1983 році. Джерело: ДжеДАІ

За словами власника, коли кілька років тому автомобіль після довгих років простою викотили з гаража, з'ясувалося, що в баку залишився радянський бензин. Незважаючи на вік, двигун працює як годинник. На одометрі 38-річного "Москвича" – трохи більше 4 тисяч, отже не дивно, що у салоні до цього часу зберігся запах нового автомобіля.

Автомобіль зберігся в ідеальному стані. Джерело: ДжеДАІ

В Іжевську "Москвич-412" випускали з 1967 по 1998 рік. Після рестайлінгу, проведеного в 1982 році, автомобіль отримав чорну радіаторну решітку іншого малюнка з фірмовою емблемою "ІЖ", власну світлотехніку з круглими фарами та втоплені в корпус дверні ручки. Також емблема "ІЖ" прикрашає рульове колесо.

Салон раритетного "Москвича". Джерело: ДжеДАІ

Максим розповідає, що авто дідусеві подарували за заслуги. Але той машину не експлуатував, а їздив на іншому автомобілі. Всі ці роки "Москвич" простояв у гаражі. В машині все збереглося в оригінальному вигляді. За цей час ні масло, ні гуму не змінювали, а в багажнику лежить абсолютно нова "запаска". Згнила тільки вихлопна система.

Тепер цей "Москвич" бере участь у виставках ретро техніки. За раритетний експортний екземпляр власнику вже пропонували хороші гроші, але він відмовився, оскільки має намір зберегти пам'ять про свого дідуся.