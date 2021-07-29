Для Кримської платформи збирають сотні експертів

Участь у роботі Кримської платформи вже підтвердили близько 180 експертів із 33 країн, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба після підписання меморандуму з цього питання з благодійною організацією "Фонд Східна Європа".

"Тема деокупації Криму об'єднає найбільшу в історії України глобальну експертну мережу аналітиків і вчених. У нас є вже майже 180 українських та іноземних експертів із 33 країн. І ці цифри будуть зростати" , - сказав Кулеба.

Меморандум передбачає створення фондом Східна Європа окремої програми, яка підтримуватиме дослідницькі проєкти незалежних аналітичних центрів з багатьох країн світу і громадянського суспільства, надавати інформаційну підтримку Кримській платформі, підтримувати заходи, конференції, семінари та круглі столи в її рамках.

"Переконаний, такий високий інтерес до мережі вже на старті свідчить, що експерти відчувають: Кримська платформа - це реальний механізм, який матиме довгострокові наслідки для України та світу" , - сказав міністр﻿.

Відзначається, що мережа об'єднає представників українських та іноземних неурядових організацій, аналітичних дослідницьких центрів і правозахисників, які досліджують весь спектр проблем російської окупації Криму.

Президент фонду Східна Європа Віктор Лях підкреслив, що Фонд поділяє цілі і завдання Кримської платформи.