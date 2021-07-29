Вчені пояснили наявність тромбів у інфікованих COVID-19

Біологи Редінгського університету у Великій Британії вважають, що тромби в судинах пацієнтів, у яких коронавірусна інфекція протікає у важкій формі, утворюються через помилки при складанні антитіл, повідомляє Кореспондент.

"Виною всьому є дефектні антитіла - вони з'єднуються із зараженими клітинами судин і змушують їх виробляти сигнали, які активують тромбоцити" , - стверджують експерти.

Відзначається, що зараження вірусом SARS-CoV-2 викликає в роботі імунітету масові запалення, через що формуються тромби, а потім з'являються проблеми із серцево-судинною системою.