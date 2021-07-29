Засідання РНБО на Донбасі: Данілов назвав головні питання

Засідання РНБО на Донбасі: Данілов назвав головні питання

Завтрашнє засідання Ради національної безпеки та оборони України відбудеться на території Донецької області. Данілов розкрив подробиці порядку денного, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі каналу "Україна 24".

Як відзначив посадовець, завтрашнє засідання відбудеться на Донбасі, де, згідно з порядком денного, планується розглянути вісім питань, серед яких:

  • питання енергетичного сектору;
  • питання медицини;
  • питання води;
  • та інші;
"Це буде практика. Будуть виїзні засідання, бо потрібно залучати органи самоврядування", - додав секретар РНБО.

Автор: Сергій Пишкін

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