Засідання РНБО на Донбасі: Данілов назвав головні питання

Завтрашнє засідання Ради національної безпеки та оборони України відбудеться на території Донецької області. Данілов розкрив подробиці порядку денного, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі каналу "Україна 24".

Як відзначив посадовець, завтрашнє засідання відбудеться на Донбасі, де, згідно з порядком денного, планується розглянути вісім питань, серед яких:

питання енергетичного сектору;

питання медицини;

питання води;

та інші;

"Це буде практика. Будуть виїзні засідання, бо потрібно залучати органи самоврядування" , - додав секретар РНБО.

Автор: Сергій Пишкін