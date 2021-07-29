Засідання РНБО на Донбасі: Данілов назвав головні питання
Завтрашнє засідання Ради національної безпеки та оборони України відбудеться на території Донецької області. Данілов розкрив подробиці порядку денного, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі каналу "Україна 24".
Як відзначив посадовець, завтрашнє засідання відбудеться на Донбасі, де, згідно з порядком денного, планується розглянути вісім питань, серед яких:
- питання енергетичного сектору;
- питання медицини;
- питання води;
- та інші;
"Це буде практика. Будуть виїзні засідання, бо потрібно залучати органи самоврядування", - додав секретар РНБО.
Автор: Сергій Пишкін