Міжбанк: підсумки четверга

У четвер котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку знову перейшли від зростання до зниження. При цьому до закриття торгів вони повернулися на той же рівень, на якому закрилися два дні тому.

Близькість кінця місяця визначила характер сьогоднішніх торгів. Частина імпортерів, яка з тієї чи іншої причини залишила покупки валюти на кінець місяця, поквапилася з ранку закрити свої потреби. З ранку число заявок на покупку часом у двічі перевищувало число на продаж, але вже до обіду ситуація змінилася на протилежну. Котирування пішли вниз, повільно, але неухильно повертаючись до того рівня, з якого вчора стартувало зростання. Продавці сьогодні теж були не особливо активні: виплати компенсації ПДВ експортерам забезпечили частину з них гривнею. В цілому, ринок до кінця дня намацав рівень, який влаштовував обидві сторони. Національному банку втручатися не довелося.

Закрили торги четверга на 6,5 копійок на покупці та 7 копійок на продажу нижче, ніж у середу.

Хід торгів:

Стартові котирування - 26,88/26,90 (купівля/продаж).

Торги четверга відкрилися ще ширше, ніж у середу: спред на старті склав 12 копійок. Продавці підняли цінник на продаж до 27 гривень, розраховуючи, що запанікувавші покупці підуть у них на поводу, але цього не сталося. Перша угода за ціною 26,91 гривень пройшла о 09:45. До 12 години торгівля проходила в безпосередній близькості від рівня 26,90. Але як тільки покупці почали спадати, котирування опустилися нижче цього рівня. Спекулянти спробували було качнути ринок вгору, але швидко кинули цю марну витівку. Після обідньої перерви угоди йшли між 26,86 і 26,88 гривень, покупці вирішили, що це нормальна ціна, а продавцям вже було нікуди діватися. До кінця торгів цінники ще знизили на 1 копійку, фактично повернувшись до рівня закриття вівторка.

Котирування закриття - 26,855 / 26,87 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 51 млн у порівнянні з середою і склав 161 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,8965 гривень. Офіційний курс долара на 30 липня встановлено на позначці 26,8867 гривень за долар, зростання на 2,39 копійки. Офіційний курс євро на 30 липня встановлено на позначці 31,9239 гривні за євро, зростання на 22,18 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1882. Після вчорашнього вечірнього засідання ФРС США з питання процентної ставки долар впав по відношенню до євро та інших провідних світових валют, а євро, скориставшись ситуацією, виріс до 1,1889 долара.

Російський рубль, скориставшись слабкістю американського долара і відновленням зростання світових цін на нафту, зміцнився майже до 73 рублів за долар. Станом на 19:00 він затиснутий у вузькому діапазоні 73,02-73,07 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні продавали в основному по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Інтрига завтрашнього дня в тому, що, крім кінця тижня, завтра також кінець другого літнього місяця. Основні операції на ринку будуть проводити ті, хто з якоїсь причини залишив покупки і продажу на останній день, і завтра їм доведеться знаходити консенсус. Після обіду свої валютні позиції почнуть закривати комерційні банки, тому торгівля буде динамічною аж до кінця торгів. Швидше за все, допомога Національного банку завтра не буде потрібно: банки відмінно навчилися закривати місяць самостійно. Але в разі виникнення перекосу регулятор буде готовий прийти на допомогу.

Готівковий ринок, досить інертно відреагував на вчорашній стрибок курсу на міжбанку, до вечора продовжив знижувати цінники: долар, який вранці продавали по 26,98 гривень, під вечір віддавали по 26,93 гривень. Завтра до 11-12 ранку є шанс, що він подешевшає ще на пару копійок, а от в обід і після обіду за доларом, що подешевшав можуть прийти покупці, тому до вечора буде привід повернутися на ранкові позиції.

Готівковий євро завтра буде більше орієнтуватися на ринок FOREX, ніж на ситуацію в Україні. Якщо зростання євро у світі продовжиться, то завтра ми побачимо вищі ціни, в іншому випадку його продаватимуть по 31,90-31,95 гривень, як і сьогодні.

Що стосується готівкового рубля, завтра дешевих пропозицій буде небагато: основна маса обмінників продовжить продавати його в межах 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Якщо ж гривня у світі зміцниться ще сильніше, не виключено, що і в столиці цінник на готівковий рубль піднімуть на пару копійок.