Київ накрив скажений вітер зі зливою: відео раптової бурі

Київ накрив потужний вітер зі зливою 29 липня, хоча всю першу половину дня припікало сонце. Опади супроводжувалися гуркотом грому, а шквали створювали з дощу химерні "хвилі". Мокру стихію деяких районах столиці зняли на відео місцеві жителі, повідомляє РБК-Україна.

Кадри раптової зливи зі шквалами дивіться в нашому матеріалі нижче.

Особливо заливало в північній частині Києва - на Виноградарі та Куренівці.

У той час як на лівому березі столиці більше "буянив" сильний вітер.

Кияни пишуть в мережі, що гуркіт грому гримів і на південній частині міста: на Борщагівці, Голосієво, в районі Нивок і на Оболоні. Так, на Мінській і Мостицькій шквали порівняли зі справжньою бурею.

Додамо, що синоптики Укргідрометцентру оголосили штормове попередження на 30 липня - очікується, що завтра в південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях будуть сильні грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).

Автор: Володимир Костирін