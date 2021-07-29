У Києві з причепа випали корови на трасу: тварини загинули

У Києві на вулиці Академіка Заболотного сталося ДТП. Корови випали з причепа і заблокували жваву трасу, повідомляє РБК-Україна.

Так, на спуску в бік Столичного шосе водій легковика допустив падіння двох корів з причепа.

Тварини серйозно постраждали і лежать на сонці. Окрім того, до аварії призвело те, що під час руху у причепу відвалилося колесо.

На відом видно, що одна тварина спробувала пробігти кілька десятків метрів, проте впала на асфальт.

Внаслідок автопригоди тварини загинули.

Також патрульні склали протоколи за ст. 124 (порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КпАП України.

Автор: Тетяна Самарук