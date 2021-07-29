Голова МВС Монастирський веде із собою трьох нових заступників

Кабінет міністрів України 29 липня отримав подання про призначення трьох нових заступників міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Це Богдан Драп’ятий, Ігор Бонадренко та Мері Акопян, повідомляє Дзеркало тижня.

З огляду на те, що в реєстрі НАЗК декларацій заступників міністра МВС до призначення немає, логічно припустити, що кандидати їх або не подали, або є чинними службовцями. Так, власне і є.

Богдан Драп’ятий очолює секретаріат Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. З ним новий голова МВС разом працював у комітеті (Монастирський був його очільником – ред.).

Драп’ятий став керівником Секретаріату за часів головування в цьому Комітеті Андрія Кожем'якіна. До апарату ВР потрапив помічником до Віктора Шемчука, який у 2007 певний час був постійним представником президента в АР Крим.

Своєю чергою помічником Шемчука під час його роботи постпредом був Євген Драп’ятий – батько нинішнього голови секретаріату правового комітету Ради.

Ігор Бондаренко є директором Департаменту інформатизації МВС, а Мері Акопян очолює Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС.

Судячи з нинішнього напрямку роботи, Акопян буде заступницею міністра з питань європейської інтеграції. Вона на цій посаді логічно замінить Тетяну Ковальчук, яка в ексміністра Арсена Авакова відповідала за міжнародку.

Своєю чергою Ігор Бондаренко може стати заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Ну, і зрозуміло, що на посаді залишається Антон Геращенко, який був заступником міністра внутрішніх справ за часів Арсена Авакова. Таку пропозицію Геращенко зробив новий очільник міністерства, а той не відмовився.

За інформацією видання, Денис Монастирський запропонував президенту Володимиру Зеленському залишити Геращенка на посаді заступника, і дуже просив погодити кандидатуру (президент погоджує усіх заступників). Але ця ініціатива не викликала в президента захоплення, тож цілком імовірно, що Геращенко залишиться як радник, якщо захоче.