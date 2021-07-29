Приблизно 170 країн вже отримали мільярд доз вакцини AstraZeneca – Джонсон
Уже мільярд доз вакцини від COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca і Оксфордського університету поставили в 170 країн світу за фактичною вартістю, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
"Один мільярд доз вакцини Оксфордського університету і компанії AstraZeneca вже поставлені в 170 країн", - написав Джонсон.
"Ця британська вакцина, яка поширюється за собівартістю, рятує життя в усьому світі", - наголосив британський прем'єр.
Він висловив надію, що спільними зусиллями країни зможуть досягти глобальної вакцинації до кінця 2022 року і відновитися від пандемії COVID-19.
У більшості європейських країн препарат AstraZeneca застосовують для вакцинації тільки певних груп населення, зокрема, через побічні ефекти вакцини. У Норвегії, Іспанії, КНДР і зовсім відмовилися від вакцини AstraZeneca.