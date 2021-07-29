Приблизно 170 країн вже отримали мільярд доз вакцини AstraZeneca – Джонсон

Уже мільярд доз вакцини від COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca і Оксфордського університету поставили в 170 країн світу за фактичною вартістю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Один мільярд доз вакцини Оксфордського університету і компанії AstraZeneca вже поставлені в 170 країн" , - написав Джонсон.

"Ця британська вакцина, яка поширюється за собівартістю, рятує життя в усьому світі" , - наголосив британський прем'єр.

Він висловив надію, що спільними зусиллями країни зможуть досягти глобальної вакцинації до кінця 2022 року і відновитися від пандемії COVID-19.

У більшості європейських країн препарат AstraZeneca застосовують для вакцинації тільки певних груп населення, зокрема, через побічні ефекти вакцини. У Норвегії, Іспанії, КНДР і зовсім відмовилися від вакцини AstraZeneca.