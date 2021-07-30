Розкішні образи Лілії Ребрик у штанних костюмах

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик майже щодня ділиться з прихильниками фото, на яких демонструє різноманітні образи. Для виходів у світ вона часто приміряє штанні костюми, які мають неймовірний вигляд. Добірку найкращих аутфітів дивіться далі, повідомляє 24 Канал.

Трендові штанні костюми – бездоганний варіант для відвідин світських заходів, романтичних побачень чи звичайних прогулянок. Лілія Ребрик зазвичай обирає універсальні моделі, які будуть зручними та водночас вишуканими. Зазвичай знаменитість поєднує топ, жакет та штани одного кольору – ніжно-рожевого, чорного, білосніжного, лимонного. Однак цього літа вона також вразила образом у смугастому костюмі, а також показувала трендові поєднання відтінків.

Часто телеведуча обирає жакет-кімоно – він подовжений і має пояс, що акцентує на талії. Лілія Ребрик закликає не відмовлятися і від костюмів з принтами, які мають по-особливому ефектний вигляд.

Найкращі образи Лілії Ребрик у штанних костюмах