Влада Туреччини назвала лісові пожежі "національним лихом"

Представник президента Туреччини Ібрагім Калин назвав масштабні лісові пожежі "національним лихом", повідомляє Кореспондент.

"Лісові пожежі - це національне лихо. Всі наші установи ведуть напружену боротьбу в координації. Робота (з ліквідації лісових пожеж, - ред.) триватиме безперервно" , - заявив Калин.

Представник Реджепа Ердогана додав, що наразі прокурори розглядають різні причини виникнення нинішніх масштабних лісових пожеж.

Нагадаємо, що раніше в Туреччині лісові пожежі дійшли до Мармариса. У район лиха скерували велику кількість пожежних бригад і вертольотів. З готелів евакуювали персонал і туристів.