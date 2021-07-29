Влада Туреччини назвала лісові пожежі "національним лихом"

Влада Туреччини назвала лісові пожежі "національним лихом"

Представник президента Туреччини Ібрагім Калин назвав масштабні лісові пожежі "національним лихом", повідомляє Кореспондент.

"Лісові пожежі - це національне лихо. Всі наші установи ведуть напружену боротьбу в координації. Робота (з ліквідації лісових пожеж, - ред.) триватиме безперервно", - заявив Калин. 

Представник Реджепа Ердогана додав, що наразі прокурори розглядають різні причини виникнення нинішніх масштабних лісових пожеж. 

Нагадаємо, що раніше в Туреччині лісові пожежі дійшли до Мармариса. У район лиха скерували велику кількість пожежних бригад і вертольотів. З готелів евакуювали персонал і туристів.

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