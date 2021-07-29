На Луганщині під службовою машиною СБУ знайшли вибухівку

Під одним з автомобілів управління СБУ в Донецькій і Луганській областях виявили вибуховий пристрій, повідомляє Кореспондент.

У поліцію надійшло повідомлення від СБУ про те, що під одним із службових автомобілів силовики виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм. 

"Була проведена евакуація працівників з адміністративної будівлі управління, територія навколо місця події оточили співробітники поліції, які забезпечують публічну безпеку", - сказано в повідомленні. 

Під час заїзду службової машини на територію управління СБУ в ході обов'язкової перевірки транспортних засобів співробітником охорони був виявлений підозрілий предмет, прикріплений до днища автомобіля, з якого стирчать кілька проводів різного кольору. 

Тепер вибухотехніки відпрацьовують місце події, з-під машини вилучена сумка з невідомим пристроєм. 

"Співробітниками поліції проводяться всі необхідні заходи. Загрози безпеки оточуючих громадянам, працівникам УСБУ, їх життю та здоров'ю немає", - додали в поліції.
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