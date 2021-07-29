На Луганщині під службовою машиною СБУ знайшли вибухівку

Під одним з автомобілів управління СБУ в Донецькій і Луганській областях виявили вибуховий пристрій, повідомляє Кореспондент.

У поліцію надійшло повідомлення від СБУ про те, що під одним із службових автомобілів силовики виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм.

"Була проведена евакуація працівників з адміністративної будівлі управління, територія навколо місця події оточили співробітники поліції, які забезпечують публічну безпеку" , - сказано в повідомленні.

Під час заїзду службової машини на територію управління СБУ в ході обов'язкової перевірки транспортних засобів співробітником охорони був виявлений підозрілий предмет, прикріплений до днища автомобіля, з якого стирчать кілька проводів різного кольору.

Тепер вибухотехніки відпрацьовують місце події, з-під машини вилучена сумка з невідомим пристроєм.