На МКС стався інцидент з російським модулем

На Міжнародній космічній станції (МКС) 29 липня сталася нештатна ситуація. Увечері за київським часом раптово довільно включилися двигуни нещодавно пристикованого модуля "Наука". Через це станція почала безконтрольно обертатися, повідомляє Страна.ua.

Про подію стало відомо з переговорів російського космонавта Олега Новицького з Центром управління польотами (ЦУП), які транслював сайт NASA.

Після стикування "Науки" з МКС Новицький та його колега Петро Дубров почали готувати до відкриття люки між "Наукою" і модулем "Зірка". Космонавти вже почали відкривати внутрішній люк "Зірки", коли мимоволі включилися двигуни "Науки" (це було близько 19:45 за Києвом). МКС почала безладно обертатися. Щоб відновити стабільну орієнтацію станції, двигуни "Зірки", а потім і вантажного корабля "Прогрес" вимкнули.

"Я можу підтвердити, що двигуни все ще працюють, і ми можемо відчувати це" , - сказав після цього Новицький, маючи на увазі "Науку".

Але зараз двигуни "Науки" вже відключилися, стабільність МКС відновлено.

Модуль "Наука" був розроблений для розширення функціональних можливостей російського сегмента МКС. Внаслідок нього збільшиться площа сегмента і будуть зібрані робочі місця з універсальними кріпленнями для наукової апаратури.

В "Науці" є спальне місце космонавта, туалет, системи регенерації кисню з води та води з урини, робочі місця для проведення експериментів, шлюзова камера для винесення назовні наукового обладнання.