Поїзд до ЧАЕС: Укрзалізниця завершила ремонт шляхів

Залізничники реконструювали шляху в зоні відчуження Чорнобильської атомної електро станції. Про це заявив в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик під час візиту в зону відчуження ЧАЕС, повідомляє УНІАН.

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Як інформує пресслужба сайту УЗ, за словами керівника компанії, реконструкцію ділянки між станціями Вільча та Янів, що з’єднує зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з основною залізничною мережею, було виконано в рекордні строки.

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"Сьогодні ми перевірили готовність колій до перевезень та пропустили ділянкою перший тестовий поїзд. Усі випробовування пройшли успішно, і колії в зону відчуження ЧАЕС повністю готові до експлуатації. Чекаємо на перший поїзд з відпрацьованим ядерним паливом" , - зазначив Юрик.

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У зв'язку з цим сказано, що реконструйованою ділянкою буде перевозитися до централізованого сховища в зоні відчуження ЧАЕС відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Південно-Української.

В УЗ зазначили, що у ході робіт було замінено та реконструйовано 24,56 км колій, ще середнім ремонтом оновлено 4,3 км колій.