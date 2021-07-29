Палата представників США підтримала збільшення допомоги Україні на 2022 рік

Палати представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту в 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні та поправкою щодо санкцій проти "Північного потоку-2", повідомляє Украинская правда.

Згідно із законопроєктом, загальна сума коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов’язаних програм становить не менше $481,5 млн., що на $28,5 млн. більше, ніж у поточному році.

Із зазначеного кошторису $125 млн. будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на $10 млн. більше, ніж у 2021 р".

Тепер для набуття чинності законопроєкт має бути погоджений і схвалений сенатом США та підписаний Президентом США.