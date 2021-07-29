Україна завтра відправить пожежний літак в Туреччину

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом з приводу лісових пожеж в Туреччині. Зеленський пообіцяв допомогти Туреччині у боротьбі з масштабними пожежами, повідомляє РБК-Україна.

Про це президент України заявив на своїй Twitter-сторінці﻿. Вже завтра з України до Туреччини вилетить український пожежний літак. Він буде допомагати гасити вогонь, яким охоплені ліси на півдні Туреччини.

"Висловив своєму другу - президенту Туреччини Ердогану щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. Україна надасть Туреччині усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до Туреччини. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час" , - наголосив Зеленський.

Автор: Дмитро Левицький