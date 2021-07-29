Вибух у німецькому Леверкузені: кількість загиблих зросла

До вечора 29 липня надійшла уточнена інформація про кількість жертв вибуху на хімічному підприємстві Currenta в німецькому місті Леверкузен, повідомляє Страна.ua.

Як стверджує телеканал Welt з посиланням на прокуратуру Кельна, до адміністративного округу якого відноситься Леверкузен, ще вранці загиблими вважалися дві людини, то зараз встановлено, що вибух 27 липня забрав життя п'ятьох людей.

Зниклими безвісти наразі числяться дві людини. За припущенням голови компанії Франка Хільдмара, знайти їх живими навряд чи вдасться. Про це говорять і працівники підприємства.

Як передає телеканал, для пошуку і полегшення ідентифікації тіл зниклих можуть використовувати ДНК їхніх родичів.