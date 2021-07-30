У нозі дружини Байдена знайшли сторонній предмет

У нозі дружини президента США Джо Байдена Джилл виявили якийсь сторонній «предмет», який застряг у неї в стопі під час прогулянки на пляжі. Про це поінформував прессекретар першої леді США Майкл Ларос, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, в минулі вихідні Джилл Байден перед двома офіційними заходами на Гаваях прогулювалася на пляжі і наступила на якийсь «предмет». Сьогодні в медичному центрі імені Уолтера Ріда їй проведуть процедуру по його видаленню, її буде супроводжувати сам Джо Байден.

При цьому Ларос не уточнив, на який саме предмет наступила дружина американського президента і не привів інших подробиць.