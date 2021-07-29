Під Рівним знайшли дитину повішену на гойдалках

Недалеко від Рівного в селі Кошмаки у Варашському районі знайшли повішеним 9-річного хлопчика на мотузці від гойдалок, повідомляє Кореспондент.

Про це в четвер, 29 липня, заявили в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги на сторінці в Facebook. Лікарі дізналися про трагедію близько 19.00 в четвер. Чоловік, який телефонував розповів, що "діти знайшли дитину повішену на мотузці, з якої зроблені гойдалки".

Медики "швидкої" нічим допомогти вже не змогли, і тільки констатували біологічну смерть дитини. Про страшну подію повідомили поліцейським.

Попередньо відомо, що хлопчик з багатодітної сім'ї. За словами очевидців, батьків дитини на момент трагедії не було поруч з дитиною.

У пресслужбі поліції Рівненської області про трагічну НП поки нічого не повідомляють.