Держава профінансувала 5 партій, названі суми

Як стверджує Національне агентство з питань запобігання корупції, "СН", "ОПЗЖ", "Батьківщина", "ЄС" і "Голос" отримали фінансування від держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Гроші перераховані партіям на здійснення статутної діяльності в третьому кварталі 2021 року. Фінансування отримали такі політсили:

"Слуга народу" - 86,46 млн грн;

"Опозиційна платформа - За життя" - 26,15 млн грн;

"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"- 16,39 млн грн;

"Європейська солідарність" - 24,94 млн грн (з них 8,71 млн грн - за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу);

"Голос" - 20,38 млн грн (з них 8,71 млн грн - за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу).

Всього партіям перераховано 174,32 млн грн.