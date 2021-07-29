Зеленський відзначив нагородами військовослужбовців ССО

Зеленський відзначив нагородами військовослужбовців ССО

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави. Як наголошується в документі, нагороди присвоєні "за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України".

Орденом "За мужність" II ступеня нагороджено 1 військовослужбовця, орденом "За мужність" III ступеня - 9, медаллю "За військову службу Україні" - 13 воїнів, медаллю "За бездоганну службу" III ступеня - 2, медаллю "Захиснику Вітчизни" - 1.

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