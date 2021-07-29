Зеленський відзначив нагородами військовослужбовців ССО

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави. Як наголошується в документі, нагороди присвоєні "за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України".

Орденом "За мужність" II ступеня нагороджено 1 військовослужбовця, орденом "За мужність" III ступеня - 9, медаллю "За військову службу Україні" - 13 воїнів, медаллю "За бездоганну службу" III ступеня - 2, медаллю "Захиснику Вітчизни" - 1.